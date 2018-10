Feira reúne opções de franquias de baixo custo em Porto Alegre nesta quinta

Com o intuito de impulsionar novos negócios no franchising na região sul do País, a Franchise4U chega a Porto Alegre no dia 25 de outubro como uma boa oportunidade para quem quer investir no mercado de franquias e dar início ao próprio negócio. O evento promove o encontro presencial entre marcas de diversos segmentos e possíveis investidores em uma reunião de 30 minutos. O cliente em potencial pode se cadastrar no site da feira e agendar reuniões com os representantes das franquias de seu interesse.

O evento será sediado no Hotel Embaixador, rua Jerônimo Coelho, nº 354, bairro Centro Histórico . Para mais informações, acesse: . Para mais informações, acesse: https://www.franchise4u.com.br/

“A feira é uma oportunidade de ficar frente a frente com o franqueador, tirar todas as dúvidas e expor as possibilidades de investimento. Esperamos fechar 10 novos negócios em Porto Alegre”, explica Henrique Mol, presidente da holding Encontre Sua Franquia que trará ao evento cinco de suas marcas - Acquazero, Encontre Sua Viagem, Fórmula Pizzaria, Quisto (Corretora de Seguros) e SUAV.

Para o franqueador, a feira proporciona a vantagem de expandir a marca sem o investimento em montagem de stands e para o interessado em ser um franqueado, a comodidade de agendar uma reunião com as marcas de interesse no horário de conveniência.