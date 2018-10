Oportunidades

A Avon está com as inscrições abertas para o Programa Trainee 2019, que terá duração de 24 meses. O tempo de formação exigido é de dezembro de 2017 a dezembro de 2019, nos cursos de Engenharias, Administração, Economia, Marketing, Comunicação Social, Publicidade, Jornalismo, entre outros. As inscrições vão até o dia 24, através do link https://bit.ly/2RzemaN.

O Programa Novos Talentos, da empresa Deloitte, está com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro. Há vagas para várias cidades do Brasil, entre elas Porto Alegre. Um dos pré-requisitos é o nível básico de Inglês. Para saber mais: https://bit.ly/2fgTE0n.