A Liferay, empresa norte--americana fabricante de software de experiências digitais, realizará a quinta edição da sua conferência, a Liferay Symposium Brazil. Com formato inovador, o evento trará palestrantes de peso no mercado, além das novas soluções de Commerce, Analytics e DXP Cloud da Liferay. O evento acontece no Renaissance Hotel São Paulo, em São Paulo, no dia 18 de outubro. Mais informações em bit.ly/2zSYXv4.

O Sebrae Santa Maria promoverá o workshop Empretec - conheça as características empreendedoras. Será no dia 16 de outubro, das 19h às 22h. No evento, serão abordadas questões como o que é o Empretec, qual o objetivo e o impacto no Brasil. Mais informações em bit.ly/2PhIbet.