Networking

Acontece, de julho a novembro, em cinco encontros, o evento Influencers Academy Porto Alegre 2018, que abrange as principais necessidades e os maiores desafios dos criadores de conteúdo digital atualmente: monetização, proteção legal, aumento de engajamento, apresentação e identidade visual, e técnicas para fotografias de qualidade com smartphones. O evento é realizado pelo RS Bloggers, e o primeiro encontro será no dia 28 de julho, no Vox Coworking (rua Cabral, 116, no bairro Rio Branco), na Capital. Interessados podem adquirir ingressos e conferir o cronograma através do link bit.ly/2uBr0vV.

O Startup Weekend é um evento de imersão, no qual empreendedores e aspirantes podem descobrir se suas ideias de negócios são viáveis. Esta edição foca no desenvolvimento de negócios inovadores voltados para o mercado de fintechs - startups que atuam nos mercados financeiro e bancário. O evento, sediado no Tecnopuc (avenida Ipiranga, 6.681, em Porto Alegre), acontece no dia 3 de agosto, e os ingressos podem ser adquiridos até o dia do evento pelo link bit.ly/2mvT4ws.