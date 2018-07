GeraçãoE vai traçar o perfil do consumidor jovem

Para que empreendedores e empreendedoras entendam melhor os hábitos de consumo dos jovens gaúchos de 18 a 35 anos, o GeraçãoE está desenvolvendo, em parceria com a ESPM-Sul, a pesquisa Consumo e Tecnologia.

É possível responder ao formulário através do link bit.ly/consumoetecnologiaGE.

A pesquisa completa será apresentada para o público na edição impressa do GeraçãoE do dia 16 de agosto , que circula encartado no Jornal do Comércio, além de estar disponível em todos os canais on-line do GE. O objetivo é entender como as pessoas se comportam na hora da compra e como se relacionam com as novas tecnologias.

No dia 15 de agosto, um evento na ESPM vai abordar as inovações e as tendências para o consumidor e para o varejo, trazendo palestrantes e marcas com seus cases bem-sucedidos. Alguns dos dados serão divulgados de forma antecipada também nessa data. Interessados em participar devem fazer contato pelo e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.

Este é o segundo ano em que o GE faz um recorte jovem da pesquisa original, que é realizada pelo JC e pela ESPM-Sul para o Dia do Comércio, comemorado em 16 de julho.

Em 2017, evento marcou o lançamento da pesquisa com um recorte de 18 a 35 anos