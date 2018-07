O mês de julho e a época de férias escolares podem ser uma boa oportunidade de tentar a inserção no mundo do trabalho por meio do estágio ou da aprendizagem. Quem estiver interessado, deve ficar atento às disponibilidades de vagas divulgadas pelo CIEE-RS. De acordo com o Indicador de Vagas, são 1.662 vagas de estágio no Rio Grande do Sul, das quais 968 em Porto Alegre e Região Metropolitana. As oportunidades se destinam aos estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e também aos estudantes de nível superior. Os cursos mais procurados são Administração, Direito, Pedagogia, Psicologia, Engenharia, Tecnologia da Informação, Educação Física, entre outros. Os estudantes podem realizar o cadastro através do próprio site da entidade (www.cieers.org.br) ou de uma unidade de atendimento do CIEE de sua região. Para realizar estágio é necessário ter idade igual ou superior a 16 anos, estar regularmente matriculado e frequentando cursos do Ensino Médio, Técnico ou Superior.

