Networking

Estão abertas as inscrições para a edição 2018 do Startup Garagem (SG) - Programa de Modelagem de Negócios, promovido pela área de desenvolvimento de startups do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc Startups). Com duração de três meses, o SG é um espaço de acolhimento de projetos inovadores e de base tecnológica que propicia o amadurecimento e o detalhamento de ideias, incentivando a concretização de um negócio. Durante o período, são oferecidas gratuitamente orientações com mentores especializados. As inscrições podem ser realizadas por meio do site bit.ly/tssg-2018 até o dia 13 de agosto.

A Expoagas, feira para o setor supermercadista, ocorre de 21 a 23 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. As palestras e seminários são um marco na feira, que é mais um evento focado na qualificação profissional do setor em suas mais diversas áreas - englobando desde setores técnicos até as mulheres e os jovens do segmento. Para informações, é necessário entrar em contato pelo telefone (51) 2118-5200 ou e-mail expoagas@agas.com.br.