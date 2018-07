Maratona de empreendedorismo da Ufrgs amplia prazo de inscrição

Atenção aos empreendedores de plantão: o prazo de inscrições na Maratona de Empreendedorismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi estendido até dia 9, próxima segunda-feira. Este ano uma das novidades é que o Jornal do Comércio será sede de uma das etapas da imersão em diversas ferramentas e atividades que envolvem o desenvolvimento de um negócio inovador.

"Já estamos com projetos incríveis, mas sabemos que tem muitos excelentes por aí", provoca Ana Beatriz Michels, coordenadora da maratona, que chega à 19ª edição. Algumas razões fizeram a organização alongar o prazo, como fim de semestre nas universidades, que sempre concentra mais tarefas. O público acadêmico e um dos mais importantes da ação.

Este ano a maratona vai acontecer em diversos locais, entre eles o JC, que receberá os maratonistas na segunda etapa da competição, em agosto. As inscrições são gratuitas. Há uma taxa depois a ser paga por quem for selecionado e que auxilia no pagamento de despesas. Para saber como proceder, é só entrar no link www.ufrgs.br/maratona.

Também serão palco da escalada de aprendizado a Pucrs, Unisinos, co-workings e Sebrae. "A ideia é possibilitar mais vivências e também incrementar as interações, além de conhecer outros ambientes do ecossistema de empreendedorismo", diz Ana Beatriz Michels, coordenadora da maratona. A novidade também reforça o movimento que a Ufrgs tem feito de maior aproximação com outras instituições. Ufrgs, Pucrs e Unisinos criaram aliança entre seus parques tecnológicos, por exemplo.

Como funciona a seleção

A expectativa é pré-selecionar 36 times - é exigido que cada um tenha ao menos dois componentes e que estejam ligados a instituições de Ensino Superior, que passarão por um pitch em julho para a escolha final de quem estará na maratona. Para participar de toda a programação e formação, cada equipe pagará R$ 470,00, valor que serve para ajudar no custeio das despesas da iniciativa, explica Ana.

Este ano a maratona tem como slogan Impacte o seu mundo. As propostas de novos negócios devem estar relacionadas a áreas de algumas das incubadoras tecnológicas da Ufrgs, entre elas estão biotecnologia, engenharia, física, química, saúde e Tecnologia da Informação (TI).

Além disso, a equipe terá de mostrar no que a ideia/projeto ou solução impacta algum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, como erradicar pobreza e fome, energias renováveis e acessíveis, igualdade de gênero e cidades e comunidades sustentáveis.

Se liga no cronograma:

Inscrições: até 9 de julho (prorrogadas)

Divulgação dos pré-selecionados: 13 de julho

Pitch Preliminar: 25 de julho

Divulgação dos selecionados: 30 de julho

Período da maratona: 15 de agosto a 21 de novembro (quartas-feiras, entre as 13h30min e 17h30min)

Oficina de pitch: 21 de novembro

Pitch Day e encerramento: 3 de dezembro