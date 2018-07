Lista: 9 negócios liderados por LGBTIs em Porto Alegre

Freeda é um aplicativo criado em 2014 que mapeia e avalia estabelecimentos com relação ao tratamento à população LGBT. À frente do negócio estão o jornalista Gabriel Galli, ao lado do assistente social Guilherme Gomes Ferreira, a desenvolvedora Barbara Arena e a advogada Patrícia Becker.

Michelle de Lara Ferraz e Fernanda Nascimento, da Cervejaria Macuco, começaram vendendo cervejas artesanais em feiras e com um tuk-tuk itinerante. Há alguns meses, no entanto, escolheram o Centro Histórico como endereço fixo para a marca, com a Sede Macuco, que fica na rua General Auto, nº 267. No coração da camada residencial do Centro.

Moradoras do bairro Centro Histórico, as proprietárias Viviane Ruskowski, 32 anos, advogada, e a esposa, Bianca Bolzani, 35, pós-graduada em Marketing, oferecem um lugar intimista, longe do grande fluxo de pessoas, característica observada na Austrália, onde residiram por dois anos. Localizado na rua General Lima e Silva, nº 119, o Butcher Burger possui cozinha aberta e equipe de seis funcionários.

Gabriel Ribeiro, 24 anos, é professor de dança e ritmos e drag queen. Seu principal estilo de dança é o stiletto - utilizado pelas grandes divas pop, como Beyoncé, que mistura passos de hip-hop sobre o salto alto -, que tem ganhado espaço nas academias.

Tiago Schmitz, 35 anos, proprietário do Charlie Brownie, que tem duas unidades na Capital, luta, através do seu negócio, por uma causa que também é sua: a LGBT+. A marca, criada em 2014, iniciou vendendo brownies pela internet e ganhou sua primeira unidade física no ano seguinte.

Rodrigo Krás Borges e Gabriel Dreher Bittencourt são proprietários do Workroom, primeiro drag bar do País. Antes da ideia do drag bar, planejava montar uma cafeteria. A sacada inédita surgiu em uma conversa de bar e, ao compartilhar a ideia com Gabriel, que tem uma namorada fã do reality, decidiram o futuro da sociedade.

Éderson Lopes e o companheiro André Günther transformaram o e-commerce de livros em uma livraria de bairro. A loja dos dois, que permanece na atividade online, encontrou casa no número 370 da rua Cel. Fernando Machado, no Centro Histórico.

Luis Silveira e Eduardo Geraldes são casados e juntos criaram a Pink Velvet Bakery, uma das confeitarias queridinhas de Porto Alegre, instalada na avenida Venâncio Aires, nº 757. Donuts e até um hambúrguer de chocolate com Nutella fazem sucesso entre o público. Desde o começo, a dupla garante que tudo funcionou bem em termos de afinidade para decisões.

O consultor gaúcho Filipe Roloff ocupa um cargo de nome curioso. Ele é "gerente de sucesso do cliente" da SAP Labs Latin America, multinacional de tecnologia com sede em São Leopoldo. Atualmente, lidera o Pride@SAP, grupo que discute diversidade e inclusão dentro da empresa. Através do trabalho que desenvolve, galgou reconhecimento internacional e, em 2017, foi escolhido como um dos 50 futuros líderes LGBTs mais influentes do mundo.