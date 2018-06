Networking

Com expectativa de visitação em torno de 65 mil pessoas em seus quatro dias, de 27 a 30 de junho, ocorre, no Expo Center Norte, em São Paulo, a ABF Franchising Expo. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira de Franchising, organizado e promovido pela Informa Exhibitions. Mais informações em abf.com.br.

A Universidade Feevale, por meio do projeto social Sustentabilidade Econômica e Financeira, oferece à comunidade acadêmica e externa a oficina Fluxo de caixa na prática. Gratuita, a atividade acontecerá em duas datas, nos dias 2 e 26 de julho, às 16h e 19h respectivamente, na sala 311 do prédio Rosa, no Campus II da instituição (ERS-239, 2.755). A oficina será ministrada pela professora Aline Nast Lima de Lemos, do curso de Ciências Contábeis da universidade. Estão disponíveis 15 vagas para cada dia, sendo que o público-alvo é proprietários de empresas e gestores de organizações sem fins lucrativos. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo e-mail projetosustentabilidade@feevale.br.