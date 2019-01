É preciso ter bagagem

Estruturar um negócio desde o início de uma maneira original requer repertório. Nos mais diversos segmentos, leva-se para o empreendimento aquilo que trazemos na nossa bagagem pessoal: a cultura do nosso local de origem, os destinos que visitamos em viagens, o que gostamos e também o que não nos agrada.

A possibilidade de criar algo autoral é uma das nuances mais fascinantes para quem escolhe empreender. Há, também, quem use essa faceta como norte: o negócio está estruturado na identidade do empreendedor ou empreendedora.

Na página central desta edição, mostramos pessoas que, de diferentes maneiras, usaram a cultura de seus países como um elemento de originalidade para os seus empreendimentos, abertos em Porto Alegre.

Acreditar no seu repertório pessoal para agregar singularidade ao negócio, no entanto, não precisa ser um recurso somente para quem vem de um país diferente. Todas as pessoas carregam em sua essência histórias únicas e as suas peculiaridades. Esses detalhes podem ser um grande diferencial na hora de tocar um projeto próprio.

Para descobrir quais são esses elementos singulares, basta olhar com generosidade para a sua trajetória e perceber o que pode ser um aliado na elaboração de sua empreitada profissional.

#observe