E-commerce de peças: três passos para ter sucesso nesse mercado

O mercado on-line e as lojas físicas exigem habilidades e estratégias para alavancar o sucesso. Ainda mais nos dias atuais, em que o empreendedorismo e as novas tecnologias vêm transformando os modelos.

Além da administração e olhar estratégico, uma loja de e-commerce traz desafios ainda maiores, como, por exemplo, a disponibilidade de produtos 24 horas, o atendimento rápido e eficaz, prazos de entrega, condições diferenciadas de pagamento e segurança.

E é sobre isso que vou falar: alguns passos para ir além do básico na sua loja virtual e galgar o sucesso no mercado on-line. Mais especificamente sobre as vendas de peças de reposição que, para nosso desafio, no primeiro momento, não é um item de desejo e nem cobiçado pelo consumidor. É algo, porém, fundamental nas necessidades de um proprietário de veículo ou máquina. Quero mostrar, ainda, que é possível refletir antes sobre essa compra (1º passo). Depois, encantar o cliente (2º passo) é fundamental e criar um diferencial atrativo (3º passo) é o que colabora diretamente para o sucesso de um e-commerce. Vamos aos passos:

1º passo - Mostre muito mais que um produto: faça o cliente entender a necessidade da compra, apostando nas campanhas de remarketing. Quando falamos do mercado de peças de reposição, podemos pensar em itens que o consumidor não deseja. Afinal, ninguém gosta de imaginar que seu veículo ou equipamento pode precisar de ajustes. Nenhum cliente acorda em um belo dia desejando comprar um rolamento, um filtro de óleo ou uma pastilha de freio sem necessidade. Mas, quando a compra é inevitável para a manutenção corretiva, o desejo pelas peças torna-se imediato. Essa é, na realidade, uma compra necessária para que o equipamento tenha um bom funcionamento e é por esse motivo que mostrar ao cliente a importância da manutenção preventiva e, ao mesmo tempo, alertá-lo para o cuidado necessário na compra de peças de reposição é um dos primeiros passos para o sucesso nesse mercado. Uma das estratégias para criar e trabalhar esse alerta em nossos clientes, por exemplo, são as campanhas de remarketing que reforçam a importância de estar com a manutenção correta.

2º passo - Encantando o cliente: descrição do produto, uma chave para mostrar segurança, tranquilidade e confiabilidade na compra. Ou seja, encantar as pessoas. E uma das maneiras para agradar e fazer com que ele tenha segurança, tranquilidade e confiança no momento da compra, é trabalhar com um site seguro e com informações fundamentais sobre o produto e sua procedência. Ter especialistas à disposição para tirar dúvidas e fazer avaliações é outro diferencial que pode ajudar a garantir que a clientela tenha mais firmeza sobre o item adquirido.

3º passo - Criando diferenciais atrativos: frete grátis, descontos e atendimento rápido. Além de clareza sobre um produto e avaliação sobre a sua necessidade, as famosas promoções e descontos são atrativos que agradam a todos os consumidores, mesmo em um mercado de nicho. Esses diferenciais podem motivar o cliente a fazer a compra. Abordagens sobre frete grátis, descontos, além de um atendimento rápido, eficiente e feito por profissionais altamente capacitados, fazem com que o consumidor escolha o seu e-commerce.