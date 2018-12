Mais vida ao Marketing

Em tempos de comunicação pós-digital, uma estratégia que pode ser utilizada pelos empreendedores é o Marketing On-Life. O sucesso depende de ações integradas que aproximem a marca do público potencial. Basicamente, funciona a partir de quatro pilares: pessoas, pesquisa, histórias e compartilhamento.

Primeiro, conheça e defina com cuidado o público que quer atingir. Como vive a pessoa que sua marca quer encantar? Crie essa persona através de moodboards, reúna diversas imagens de sensações, hobbies, ambientes e objetos. Uma sugestão é experimentar, ousar, como na época em que trabalhei no marketing de uma concessionária: monte manequins. Dê uma identidade a eles e nunca deixe de levá-los às reuniões. Não importa se o seu negócio é B2B ou B2C, será sempre uma pessoa que vai receber a sua comunicação.

A pesquisa também é crucial para qualquer planejamento, e no Marketing On-Life não é diferente. Acompanhe o perfil de pessoas ligadas ao seu público, troque uma ideia no ambiente que elas frequentam, só não vale ficar parado. Nesta fase, quanto mais perto, melhor. Aproveite os questionários on-line, através do método surveys, e analise com profundidade os resultados. Outra boa opção é a etnografia, pois não é só na hora de sua ação que você precisa estar perto das pessoas.

Todos têm histórias para contar. Uma boa sugestão é estudar o storytelling a fundo. Em cada esquina, uma série de atos e personagens nos surpreende, motiva e faz refletir. Esta descrição ajuda a definir o dia a dia da persona, descobrir a oportunidade certa para inserir a sua ação e encantar.

Depois de contar sua história, ela precisa ser compartilhada por outras pessoas. A narrativa de sua ação pode tornar-se um videocase, um

podcast, uma série de artigos ou um livro. Cabe o que for mais adequado para o seu conteúdo. A proposta é ter um bom número de distribuidores dessa experiência de encantamento que você idealizou.

Siga esses quatro pilares e construa a sua estratégia, mas lembre-se de que é um processo cíclico, e não linear. Adote uma estrutura como essa para a sua comunicação e você terá uma boa base para engrandecer a sua marca.