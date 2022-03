O que são os globos instalados na Usina do Gasômetro?

Publicado em 07/03/2022 - 17h52min.

A Usina do Gasômetro, mesmo fechada há tempo para obras, voltou a ser foco de atenção. Os globos terrestres coloridos e com imagens provocativas, mensagens encorajadoras e apelos sensíveis sobre meio ambiente, inclusão, alimentação e tantos outros temas que estão na ordem do dia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) viraram atração para quem vai dar uma voltinha na Orla do Guaíba. A iniciativa integra a mostra itinerante 17 ODS para Um Mundo Melhor. Vídeo do site do JC registra a instalação.