Em 60 segundos, JC Te Lembra as principais notícias da semana

Publicado em 04/03/2022 - 18h06min.

Em 60 segundos, JC Te Lembra faz um resumo das principais notícias dos últimos dias. A jornalista Patrícia Comunello apresenta a escalada que vai da Guerra na Ucrânia, com russos avançando no território e tomando uma usina nuclear. No Brasil, a semana terminou com a expectativa sobre novos aumentos dos combustível e o PIB que cresceu 4,6% em 2021. Tem ainda a cobertura local, com a largada da Expodireto e missão do governador Eduardo Leite aos Estados Unidos. No cenário do vídeo, a mostra de 17 ODS, na Usina do Gasômetros.