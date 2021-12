Eduardo Leite em 2022: desafio de investir R$ 4 bi e eleger sucessor

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não vai concorrer para um segundo mandato. Isso não é novidade, mas na entrevista ao especial Perspectivas 2022, Leite fala sobre especulações de sair do PSDB, da vantagem de não ir à sucessão e como vai buscar seu herdeiro político no Piratini. Acesse a íntegra da entrevista que traz mais assuntos , como um empréstimo bilionário para pagar boa parte dos R$ 16 bilhões da dívida com precatórios, um dos dois desafios do Estado nesta década. O outro desafio está na entrevista.