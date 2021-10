Publicado em 05/10/2021 - 09h14min.

Na Missão do RS na Europa, um momento de descontração. O governador Eduardo Leite presenteia o rei da Espanha, Filipe VI, com um pandeiro e dá uma palhinha de como se toca o instrumento. Cena fez parte do roteiro gaúcho na Europa para agenda de inovação e busca de investimentos.