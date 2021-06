JC Te Lembra: notícias que marcaram a semana no Rio Grande do Sul

JC Te Lembra,

Noo resumo das principais notícias que marcaram a semana no Rio Grande do Sul: Zaffari quebra jejum de cinco ano sem novos supermercados, grupo NotreDame vai às compras no RS em negócio bilionário, PIB gaúcho e IPCA em alta e mega plano de investimento do governo de Eduardo Leite, além de crise no lixo em Porto Alegre e novos alertas da pandemia. Confira mais detalhes das noticias . Assista a mais vídeos na playlist do JC Te Lembra no canal do JC no YouTube.