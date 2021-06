Em 1 minuto, confira o resumo do que foi notícia na semana

Banrisul, Corsan e Procergs poderão ser vendidas sem consulta popular, após aprovação na Assembleia gaúcha de dispensa de plebiscito para a privatização das estatais. A semana também teve resultado do PIB brasileiro, polêmica com a Copa América no Brasil e vacinação de professores e público geral em Porto Alegre. Confira no resumo com a Bruna Oliveira e