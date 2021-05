Leite: 'O Brasil precisa de um centroavante, ou seja, do Centro para a frente'

O #JCExplica traz entrevista com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), que fala da oretensão de liderar um projeto nacional de Centro nas Eleições 2022 e não ser coadjuvante em uma chapa. No vídeo, Leite fala do ambiente político, da provocação para fazer parte da chapa com Ciro Gomes e do que está em jogo em meio à polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inpacio Lula da Silva. Acesse o conteúdo em texto . Assista a mais vídeos da playlist de Notícias no YouTube