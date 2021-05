Eduardo Leite: das privatizações ao reforço de caixa para investir

Publicado em 25/05/2021 - 06h41min.

Uma das entrevistas do caderno Dia da Indústria é com o governador Eduardo Leite, que analisa a safra de privatizações de seu governo, parte colhida e outra com expectativa para este ano. Leite revela, na conversa com a jornalista Patrícia Comunello, no quadro em vídeo #JCExplica, que lançará em junho um grande programa de investimentos públicos. Além disso, fala do acordo com a União e do entusiasmo com a revitalização Cais Mauá. Confira a entrevista em texto nas páginas 4 e 5 do Dia da Indústria. Assista ao vídeo pelo QR Code.