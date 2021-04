Prestes a abrir, o Cais Embarcadero, à beira do Lago Guaíba e em um dos extremos do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, já mostra detalhes de como vai ficar. No deque preto, onde ficarão os restaurantes, o contorno envidraçado está pronto e até um painel com ilustração chama a atenção. Confira mais sobre o complexo e assista ao vídeo mostrando a evolução das obras