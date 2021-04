A cepa B117, conhecida como a 'variante do Reino Unido', foi detectada pela primeira vez no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Enquanto isso, milhares ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina da Covid-19. A semana também teve novas regras do código de trânsito em vigor, Marcas de Quem Decide e mudanças na dupla Grenal.