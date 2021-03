Presidente da Corsan traça impactos da privatização da estatal

A privatização da Corsan, estatal gaúcha de saneamento, intenção comunicada na semana passada pelo governador Eduardo Leite (PSDB), não vai provocar aumento de tarifa para os consumidores . A garantia foi dada pelo presidente da companhia, Roberto Barbuti, que abordou, em entrevista ao quadro #JCExplica, os impactos da venda da estatal, Assista a mais vídeos na playlist do quadro #JCExplica no canal do JC no YouTube.