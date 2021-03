Jovem perde a mãe para a Covid e apela: 'Não dava bola e hoje estou chorando'

Publicado em 16/03/2021 - 06h50min.

O jovem Fabio Nunes Dallo teve de enfrentar fila e muita espera na noite de sábado (13) para retirar o atestado de óbito da mãe que morreu aos 57 anos por Covid-19. A Central de Atendimento Funerário (CAF), chegou a ter aglomeração devido à demanda da pandemia . Dallo faz questão de dar um alerta:

"Essa doença está levando muita gente. As pessoas têm de se cuidar". E depois admite: "Não dava bola e hoje estou chorando". O morador do bairro Restinga diz que a mãe vinha evoluindo bem, mas o médico ligou na manhã de sábado comunicando que o caso havia complicado e ela não resisiu.

Depois da longa espera na central, o plantão dos cartórios para esse serviço foi remanejado a partir deste domingo (14). Nesta segunda-feira (15), o seviço voltou ao endereço original , apósa garantia de ampliação da estrutura.

Jornal do Comércio, os casos de mortes por Covid-19, que aumentaram nos últimos dias, elevaram a busca pelos registros. A noite desse sábado foi a mais movimentada. O painel de dados do Estado aponta que 331 mortes foram confirmadas somente no sábad o. Segundo apurou o, os casos de mortes por Covid-19, que aumentaram nos últimos dias, elevaram a busca pelos registros. A noite desse sábado foi a mais movimentada. O painel de dados do Estado

No plantão, são encaminhados todos os óbitos, mesmo de quem não é morador. Como há muitos doentes de outras cidades que são internados em hospitais da Capital e acabam não resistindo às complicações da doença, a expedição do atestado de óbito ocorre em serviços da Capital.

O JC conversou com familiares que aguardavam o atestado de pessoas que residiam na Região Metropolitana e no interior. Funcionários de funerárias que aguardavam as liberações comentaram que a demanda mais que triplicou na última semana.