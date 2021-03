Analista previu 'tsunami' da pandemia no Brasil e RS, mas foi ignorado

O analista de dados Isaac Schrarstzhaupt, gaúcho de Caxias do Sul, vem emitindo alertas desde setembro de 2020 sobre o risco de crescimento do novo coronavírus e a consequência: pressão por atendimento. Integrante da Rede Análise Covid-19, com especialistas voluntários por todo o Brasil, Schrarstzhaupt lamenta que os 'sinais de fumaça' tenham sido ignorados e assiste-se a o pior momento da pandemia. Na conversa com o #JCExplica, o analista lembra dos avisos e projeta o que vem pela frente. Acompanhe a cobertura da pandemia