Fila, drive-thru e planos marcam vacinação de idosos acima dos 90 anos

Cenas como a do casal Antenor José Cassini e Edith Caffer (foto) se repetiram durante todos o dia em diversas regiões de Porto Alegre. O casal foi junto, claro, para receber as doses da vacina Corornavac na unidade de saúde Santa Cecília, no primeiro dia da vacinação dos idosos que não estavam nem em asilos e nem acamados em casa. O vídeo mostra que muitos deles encararam filas em pé até chegar a tão esperada vez. Nos planos, o desejo maior é abraçar bisnetos, filhos e netos, mas só depois da segunda dose.