Publicado em 30/01/2021 - 23h43min.

O JC Te Lembra entra no ar com as notícias mais importantes dos últimos dias. Acompanhe os programas no site do JC e nas nossas redes sociais. Nesta edição, tem corrida para vacinar no RS, busca pela vacina Sputnik V, temporais e enxurrada, auxílio emergencial, Grenal e até regras de viagem aos EUA.