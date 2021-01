Panelaço cobra ações do governo federal para conter a pandemia

Publicado em 15/01/2021 - 21h12min.

Um panelaço organizado nas redes sociais rompeu o silêncio em diversas cidades do País na noite desta sexta-feira (15). O ato ganhou força na internet diante do colapso no sistema de saúde de Manaus, capital do Amazonas. Com a frase "Sem oxigênio, sem vacina, sem governo", críticos do governo Bolsonaro subiram a hashtag "#BrasilSufocado" e convocaram a população para bater panelas em um pedido por mais ações federais em meio ao descontrole da pandemia do novo coronavírus. Em Porto Alegre (vídeo), o panelaço começou perto das 20h30min na região central da cidade e durou cerca de 15 minutos. Outras capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Florianópolis e Brasília também tiveram protestos.