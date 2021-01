A secretária estadual da Saúde do RS, Arita Bergmann, destaca que vacinação da Covid-19 será uma chance única para proteger a saúde. A titular da pasta garante que a estrutura está pronta para receber as remessas dos imunizantes e rapidamente despachar as 18 coordenadorias de Saúde. Acesse a íntegra da entrevista na Editoria de Política