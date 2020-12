O governador Eduardo Leite fala sobre os impactos da perda de receita do ICMS em 2021, caso não seja aprovado o projeto que renova as alíquotas. Ouça o áudio em que o governador fala ainda sobre pandemia, atração de investimentos e eleições 2020. Confira a entrevista em texto . Acompanhe as entrevistas na playlist da Entrevista Especial