Candidatos a prefeito de Porto Alegre: Manuel D'Ávila fala das suas propostas

Na série de entrevistas com candidatos a prefeito de Porto Alegre agora é a vez de Manuela d'Ávila (PCdoB). Entre as prioridades da candidata, caso seja eleita, vai ser assegurar a aquisição da vacina contra a Covid-19. "A partir de 30 de novembro, quero negociar a vacinação", diz Manuela. Acompanhe a cobertura das eleições 2020 . Acompanhe mais entrevistas na playlist da Entrevista Especial no canal do JC no Youtube.