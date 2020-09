Grenal 427: Como torcedores de Grêmio e Inter reagem fora dos estádios

O futebol está sem torcida presencial, mas os estádios não saem da vida dos torcedores, nem que seja para arriscar uma espiada no entorno, para depois terminar a sessão do clássico em frente à TV ou do celular. A reportagem doacompanhou o, do lado de fora do Beira-Rio e flagrou a paixão pelos clubes, até de quem normalmente, sem pandemia, não manifestaria.