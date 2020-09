Luiza Trajano: liderança feminina e como o Magazine Luiza inovou na pandemia

Publicado em .

“Somos uma startup, estamos sempre criando e melhorando”, diz Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza durante LIVE realizada para o Mentes Transformadoras do Jornal do Comércio. Sim, a empresa que registou R$ 7,7 bilhões em vendas no primeiro trimestre de 2020, crescimento de 34%, pensa e age como uma startup. "Nunca tivemos medo de ousar", diz. O digital, como a empresária comenta, deve fazer parte da cultura das organizações que olham para o futuro. Confira a matéria no link https://bit.ly/340WbSk.