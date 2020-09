Publicado em 02/09/2020 - 00h58min.

Que tal fazer um pedido de uma comidinha de bistrô e preparar em casa de um jeito bem fácil. Melhor: você ainda pode viver um momento de chef com os amigos ou familiares. A novidade no delivery foi lançada pelo Le Bistrot, com mais de 20 anos de história em Porto Alegre. A inovação surpreende pela facilidade, apresentação e resultado final.