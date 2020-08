Finanças pessoais: Unicred busca estudantes de Medicina para inovar em cultura financeira

Publicado em 27/08/2020 - 18h05min.

A seção #Fin Finanças e Investimentos, focada em finanças pessoais, mostra como a Unicred, cooperativa de crédito gaúcha, desenvolveu uma nova plataforma baseada no compartilhamento de experiências e demandas de estudantes de Medicina. Em entrevista em vídeo no #fin para a editora assistente Patrícia Comunello, Joice Ferreira, da Unicred, e a futura médica Nagila Greissi detalham a iniciativa do Uni4Life. Vale conferir para descobrir como a ação está mudança a experiência de jovens como Nagila com suas finanças e projetos futuros.