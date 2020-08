Publicado em 27/08/2020 - 08h28min.

Perdeu as últimas informações sobre a pandemia no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre? Então confere o vídeo do quadro JC Explica. A jornalista Patrícia Comunello, do site do JC, apresenta em três tópicos os temas mais relevantes sobre o assunto, da cogestão das medidas entre municípios e Estado, estabilização de casos à polêmica do retorno ou não do ensino presencial.