Publicado em 10/08/2020 - 20h44min.

#JCExplica traz o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) para falar de Política na Pandemia ou Pandemia na Política? Van Hattem analisou as medidas de combate à pandemia como maior autonomia para municípios, ação do governo Bolsonaro na crise sanitária, eleições 2020 e processo de #impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.