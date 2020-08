entrevista com o professor com análise

JC Explica busca entender se o Rio Grande do Sul pode estar rumo ao platô de casos de Covid-19 na pandemia. O professor de matemática da Ufrgs Álvaro Ramos conversa com a editora assistente do site do JC Patrícia Comunello sobre o que a evolução dos dados até agora sinalizam sobre os rumos da crise sanitária. Assista a outra