Mario Sergio Cortella: Mudança é a única coisa permanente na vida

Em tempos desafiadores para a nossa vida e para o futuro dos negócios, nada como conversar com o filósofo e educador Mario Sergio Cortella para buscar insights que respondam a questionamentos importantes, e que chegaram com ainda mais força neste cenário da pandemia da Covid-19. Autor de 45 livros, entre eles “Qual é a tua obra?”, “Por que fazemos o que fazemos” e “A Escola e o Conhecimento", ele foi o convidado da LIVE do projeto Mentes Transformadoras do Jornal do Comércio com o tema. Você pode conferir a matéria completa no link