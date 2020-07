Alfredo Soares - Como usar a internet para vender mais

“Empreender é mais um estado de espírito de enfrentar e tomar risco do que efetivamente de ter um CNPJ". A postura é de um dos maiores especialistas em vendas e e-commerce no Brasil, Alfredo Soares. Ele é fundador da Xtech Commerce que, em três anos, transacionou R$ 547 milhões em vendas e foi adquirida pela VTEX em 2017, maior plataforma de e-commerce da América Latina, da qual é o atual vice-presidente. Na empresa, administra marcas como Loja Integrada, Xtech e GO Commerce que, juntas, contam com mais de 800 mil lojas virtuais criadas e R$ 1,2 bilhão em vendas por ano. É co-fundador do Gestão 4.0 e autor dos livros “Bora Vender” e “Bora Varejo” – este último ele escreveu durante a pandemia e se prepara para lançar em agosto. Soares participou recentemente da LIVE do Mentes Transformadoras do. Leia a matéria completa em