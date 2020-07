Como um colégio gaúcho montou plano e mobilizou pais para quando as aulas voltarem

Publicado em 10/07/2020 - 01h00min.

Quando for liberada a volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul, ainda sem data e suspensas devido à pandemia, as unidades do Colégio Sinodal em São Leopoldo e Portão estarão prontas para seguir os protocolos sanitários. Para saber os detalhes, o quadro em vídeo JC Explica falou com o diretor geral do Sinodal, Ivan Renner. O plano montado pelo colégio pode servir de exemplo de como se ajustar às exigências e ainda mobilizar a comunidade escolar.