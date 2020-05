No dia 25 de maio, o Jornal do Comércio completa 87 anos de circulação. Quando tudo começou, em 1933, o então Consultor do Commercio tinha o propósito de comunicar aos atacadistas a entrada de produtos coloniais em Porto Alegre. Mesmo depois de oito décadas, as raízes se mantêm: ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico e social é o compromisso do JC. Assista o vídeo e saiba mais sobre essa história em