Presidente da Panvel Dimed fala do impacto do digital nas lojas

o presidente Grupo Dimed/Panvel, Julio Ricardo Mottin Neto, está no 11º episódio da série Mentes Transformadoras. Para o executivo, é preciso entender o ritmo certo das mudanças e conseguir criar uma cultura em que as pessoas entendam que esse movimento é para o bem. “Muitas vezes o grande erro é querer fazer uma transformação gigantesca e, com isso, perder a cultura".