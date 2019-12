Publicado em 13/12/2019 - 13h05min.

O fim de semana está aí e você já pode se programar para as atrações culturais e de lazer na Capital. Entre os destaques do Olha Só no Finde, do colunista Ivan Mattos, está o Forró Maria Bonita, que irá homenagear o mestre Luis Gonzaga a partir das 18h desta sexta-feira, na orla do Guaíba, com show ao lado da Usina do Gasômetro. Acesse o conteúdo completo em https://bit.ly/34hmzFz