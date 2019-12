O ex-CEO da Lojas Renner e atual presidente do Conselho de Administração da maior companhia de varejo de moda do Brasil, José Galló, abre 2ª temporada da série Mentes Transformadoras, do blog Mercado Digital. Galló diz que os líderes são cruciais nas mudanças da era da inovação. Confira mais ideias e como é a série Mentes Transformadoras.