O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurelio Cardoso, fala, em entrevista especial , sobre as medidas para resolver a crise nas finanças gaúchas. Conforme ele, a venda de estatais pode gerar recursos extraordinários, o que ajuda a pagar a folha. Cardoso também explica por que não houve a venda de ações do Banrisul.