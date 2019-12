Os torcedores do Grêmio foram para a Arena Porto-Alegrense confiantes na vitória do time e na conquista da vaga direta na Libertadores 2020. E o Grêmio correspondeu, ao vencer por 3 a 0 o São Paulo . Gremistas de todas as idades, mulheres, homens, esperaram pelos gols e vibraram: "O Grêmio é demais", declarou Juliana dos Santos, a Juju.