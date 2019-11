Noda semana mostra as novidades que estão em todo canto no Aeroporto de Porto Alegre, com novas operações e a primeira Renner que vai abrir em um terminal de passageiros no Brasil. A semana teve Grêmio e Inter reforçando o combate ao racismo e à homofobia, indicadores da economia em alta e greve do magistério e governo gaúcho indicando a venda da CEEE em 2020. Confira os detalhes