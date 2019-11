No Olha Só no Finde, Ivan Mattos apresenta as dicas de lazer no fim de semana. É uma curadoria de atrações imperdíveis para quem quiser se divertir em Porto Alegre. Vai de Feira do Livro, show do ex-RPM Paulo Ricardo e Grace Gianoukas no palco do São Pedro com os 18 anos de Terça Insana. Tudo aqu i.